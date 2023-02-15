توقيف 47 تاجر مخدرات وإحباط إدخال 5 قناطير كيف من المغرب

أوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 47 تاجر مخدرات، خلال عمليات عبر النواحي العسكرية.

وحسب الحصيلة العملياتية للجيش خلال الفترة من 08 إلى 14 فيفري 2023، أحبطت ذات المصالح، محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب.

وتقدر كمية المحجوزات، بـ5 قناطير و51 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تم ضبط 93284 قرص مهلوس.

كما أوقفت مفارز للجيش، 174 شخصا، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وتندوف.

وضبطت 27 مركبة و170 مولدا كهربائيا و103 مطارق ضغط و11 جهاز كشف عن المعادن.

بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف 44 شخص وضبط 12 بندقية صيد ومسدسين آليين و995000 خرطوشة خاصة ببنادق الصيد.

وكذا 103 قناطير من مادة التبغ و7154 وحدة من مختلف المشروبات وكميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تقدر بـ(100) طن، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود.

وتُقدر كمية الوقود، بـ59966 لتر، وذلك بكل من برج باجي مختار وسوق أهراس والطارف وتبسة.

وفي إطار عمليات مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

كما تم كشف وتدمير قنبلتين تقليديتي الصنع إثر دورية بحث وتمشيط بالمسيلة.

ومن جهة أخرى أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 55 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

فيما تم توقيف 457 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني، حسب ذات الحصيلة.