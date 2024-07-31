توقيف 49 تاجر مخدرات وإحباط محاولة إدخال 5 قناطير من الكيف المعالج

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها خلال الفترة الممتدة من 25إلى 30جويلية2024،عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين للقوات المسلحة.

حيث في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (49)تاجرمخدرات وأحبطت محاولات إدخال(05)قنطير و(13)كيلوغراممن الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط(208939)قرص مهلوس.

وفي إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط بعين الدفلى،قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي على (03)إرهابيين خطيرينكان بحوزتهم مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف وخمسة (05)مخازن وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

وفي نفس السياق، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختاروإن صالح وإن قزام،أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي(103)شخصاوضبطت(50)مركباتو(46) مولدا كهربائيا و(31)مطرقة ضغط،بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غيرالمشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف (08)أشخاصأخرين وضبط مسدس(01) رشاش من نوع كلاشنيكوف و(03)بنادق صيد و(2688) لتر من الوقود. وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

من جهة أخرى، تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ (51) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. فيما تم توقيف (509) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.