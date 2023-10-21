توقيف 49 شخصا.. تفكيك شبكة دولية لتنظيم رحلات الحرڤة ببومرداس

قامت مصالح الدرك الوطني ببومرداس، بتفكيك شبكة إجرامية دولية متخصصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر.

وحسب بيان لذات المصالح، اليوم السبت، تم خلال العملية، توقيف 49 شخصا وحجز مبلغ مالي بالعملتين الوطنية والأجنبية وأغراض أخرى.

وأوضح البيان، أن الشبكة الإجرامية متخصصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية. انطلاقا من ولاية بومرداس والولايات المجاورة لها, إلى شواطئ ولاية وهران عبر وسطاء أفارقة.

وتمت العملية، بعد الحصول على معلومات تفيد بوجود جماعة إجرامية تقوم بالتحضير لمغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية باتجاه أوروبا عبر البحر.

وبعد اتخاذ واستفاء جميع الإجراءات القانونية, تم التنقل إلى ولاية وهران, حيث أسفرت هذه العمليات على توقيف 49 شخصا من بينهم شخص واحد من جنسية بوركينابية.

كما تم حجز 4 سيارات سياحية, ودراجتين ناريتين, و7 هواتف نقالة, و3 قوارب ومحرك بقوة 50 حصانا.

بالإضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الجزائرية مقدر ب861000 دج, وآخر بالعملة الأجنبية مقدر ب360 أورو, إلى جانب 4 صدريات سباحة للنجاة.

هذا وتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة بتهم جناية تهريب المهاجرين من طرف جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود.

وكذا جنحة دخول الإقليم الجزائري مع الإقامة دون استيفاء الإجراءات المنصوص عليها. وجنحة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير شرعية عبر منافذ أو أماكن غير مراكز الحدود.