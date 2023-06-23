توقيف 4 أشخاص بتهمة إختطاف فتاة قاصر وتحريضها على الفسق في بئر التوتة بالعاصمة 

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية لبئر توتة من توقيف 4 اشخاص مشتبه فيهم في قضية جناية إبعاد واختطاف فتاة قاصر عن طريق العنف والتهديد والاستدراج.

وحسب بيان مصالح امن ولاية الجزائر العملية تمت إثر تقديم شخص شكوى مفادها تعرض ابنته القاصرة إلى الاستدراج، الاختطاف والاحتجاز متبوع بالتحريض على الفسق وفساد الأخلاق. وتسليم وعرض المخدرات المؤثرات العقلية عليها

وبعد استغلال معلومات قدمتها الضحية القاصر، أسفرت النتائج إلى تحديد هوية الفاعلين وتم توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم .

ليتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا بموجب ملف قضائي عن قضية جناية إبعاد واختطاف شخص عن طريق العنف والتهديد والاستدراج وتعريض الشخص المخطوف إلى التعذيب، وتسليم وعرض المخدرات والمؤثرات العقلية على قاصر.