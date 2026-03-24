توقيف 5 أشخاص أنشؤوا عصابة أحياء واعتدوا على رجال الدرك في الحميز

ألقت مصالح الدرك الوطني بالحميز القبض على مجموعة من الشبان، تتراوح أعمارهم بين 21 و25 سنة. شكّلوا عصابة أحياء بغرض بث الرعب بين أوساط السكينة وبالمحيط التربوي.

حيث وخلال مداهمة رجال الدرك للأماكن وقع تصادم ومواجهة بينهم وبين المتّهمين. في مقاومة عنيفة باستعمال أسلحة بيضاء محظورة تتمثل في سيوف وسكاكين وعصيّ خشبية. ومكنت العملية من حجز هذه الأسلحة ومؤثرات عقلية تقدر بـ 29 كبسولة من مؤثرات بريغابالين. كما توصلت الخبرة الإلكترونية المنجزة على أجهزة الهاتف المحجوزة، أن المتهمين أجروا عدة إتصالات بيوم الوقائع بغرض إبرام صفقة بيع كمية من المخدرات مقابل مبلغ مالي يقدر ب 22500 ألف دج.

ومثل أمام محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الإثنين، 5 متهمين بينهم 3 موقوفين واثنين آخرين استفادوا من إجراءات الرقابة القضائية، بينما لا يزال متهم وحيد في حالة فرار. وفي الجلسة إلتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 700 ألف متهم لكل متهم مع الأمر بإيداع المتهمين الغير موقوفين رهن الحبس في الجلسة. كما التمست الهيئة القضائية ذاتها إصدار أمر بالقبض ضد المتهم الفار المدعو (م.عماد).

حيث وردت التماسات النيابة بالجلسة لمتابعة المتهمين بجنحة إنشاء عصابة أحياء وجنحة حيازة مؤثرات عقلية بغرض العرض على الغير ويتعلق الأمر بالمدعو (م.عبد الحق)، (ط.عبد الماليك)،(ح.شعيب)،(ط.عبد الحميد)، (ب.سعيد). والمتهم الفار ( م.عماد).

وقائع القضية

وكشفت جلسة المحاكمة، أن العملية التي نفذها رجال الدرك الوطني بالعاصمة، جاءت في أعقاب بلاغ عن وجود مجموعة من الأشخاص تنقلوا إلى ركن أخرى من حي الحميز. لأجل بث الرعب بين السكان والاخلال بالنظام العام.

ولدى تنقل ذات المصالح، أبدى المتهمون السالف ذكرهم مقاومة عنيفة،حيث قام المتهم الأول “م.عبد الحق” الذي كان برفقة المتهم “ط.عبد الماليك” وشخص آخر يكنى “الليترا”. بإخراج سيف من الحجم الكبير محاولا الاعتداء بواسطته على رجال الدرك. لدى محاولته الفرار سقطت منه كمية من المؤثرات العقلية يقدر عددها بـ 29قرص من مؤثرات بريغابالين.

كما قام المتهم الثاني المدعو “ط.عبد الحميد” بمواجهة رجال الدرك مستعملا سلاحا أبيض وسبهم محاولا اجتياز محيط الثانوية القريبة من الحي وتحريض أصدقائه على التصدي للدركيين. وكللت العملية بتوقيف بقية المتهمين كل من “ب.سعيد” الذي كان برفقة “ح.شعيب” هذا الأخير أثبتت الخبرة بشأنه أنه مريض عقليا. وفي الجلسة تراجع المتهمين عن تصريحاتهم الأولية التي أدلوا بها أمام رجال الضبطية.

حيث صرّح المتهم الأول (م.عبد الحق) أنه بيوم الوقائع كان بصدد ابرام صفقة بيع مؤثرات عقلية وهمية برفقة صديقه ( عماد). حيث جرى الاتفاق مع شخصين لأجل بيع المؤثرات العقلية التي في الأصل هي علبة كرتونية من الفضلات، مقابل مبلغ 225000دج. بمجرد تسليم لأحد الاشخاص وتسلمه هو المال الذي كان بداخل محفظة تم توقيفه.

هذه التصريحات المتناقضة لم تكن في صالح المتهم، حيث ذكّر القاضي المتهم أن تصريحاته هذه غير مطابقة عن تلك التي أدلى بها لرجال الضبطية. أين اعترف انه كان برفقة ط.عبد الحميد والمكنى (ليترا)، لبيع المخدرات. وأمام تراجع بقية المتهمين عن تصريحاتهم الأولية. قرر القاضي النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.