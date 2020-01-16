توقيف 5 أشخاص بتهمة ترويج الأقراص المهلوسة في تيارت

تمكنت مصالح أمن دائرة قصر الشلالة بتيارت، من توقيف 5 أشخاص، عن قضية حيازة الأقراص المهلوسة قصد الترويج.

وتعود تفاصيل العملية، إلى ورود معلومات لذات المصالح، مفادها قيام شخص بنقل كمية من الأقراص المهلوسة على متن سيارة سياحية، قادما من ولاية وهران بإتجاه مدينة قصر الشلالة.

وإستغلالا للمعلومات، تم إعداد خطة محكمة ، أين تم نصب نقاط مراقبة على مداخل مدينة قصر الشلالة.

ومكنت العملية من توقيف المشتبه فيه على متن سيارة سياحية، رفقة 4 أشخاص، إثنين منهما ينحدران من ولاية وهران.

وبعد إخضاع المشتبه فيهم الخمسة إلى عملية التلمس الجسدي، ضبط بحوز أحدهم نصف قرص مهلوس من نوع إكستازي دومينو.

فيما تم ضبط داخل السيارة بعد إخضاعها لعملية المراقبة والتفتيش المحكم، 59 قرص مهلوس من نوع إكستازي.

وبعد إتمام الإجراءات القانونية، قدم المشتبه فيهم، والذين تتراوح أعمارهم مابين 24 و32 سنة، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قصر الشلالة.