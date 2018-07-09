توقيف 5 أشخاص بشبهة قتل شاب بالمنيعة

تمكّنت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة المنيعة وفي ظرف وجيز، من كشف ملابسات جريمة قتل وقعت بحي بلبشير بالمنيعة.

بعدما تم العثور على جثة شاب يدعى ب.م مرمية في الشارع.

أين تلقت مصالح الأمن إتصالا يفيد بوجود جثة الشاب بالحي المذكور و بالضبط بشارع البساتين لتتنقل مصالح الشرطة العلمية وتقوم بمعاينة الجثة و مسرح الجريمة.

وتباشر فتح تحقيق، ليتم التعرف على هوية الشاب المقتول الذي كانت به أثار طعنات بواسطة سلاح أبيض، لتشرع مصالح الأمن في جمع التحريات.

إلى غاية التأكد من أن الشاب كان متواجد بسهرة فنية ليلة مقتلهـ لتتم عملية توقيفات لعدد من المشتبه بهم بلغ عددهم 5 أشخاص.

و أثناء التحقيقات المعمقة معهم، تبين أن القاتل من بينهم بعدما حدثت مناوشات بينهم بواسطة السلاح الأبيض، أين تم طعن الضحية عدة طعنات أدت إلى وفاته.

فيما لازالت مصالح الأمن تواصل التحقيق لمعرفة كل ملابسات الجريمة.