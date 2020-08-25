توقيف 5 أشخاص بينهم نساء بتهمة إنشاء محل دعارة بأم البواقي

قامت شرطة أم البواقي، بتوقيف 5 أشخاص مشتبه فيهم في إنشاء محل لممارسة الفسق والدعارة.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، نشرته على صفحتها بفايسبوك اليوم الثلاثاء، تمت هذه العملية على إثر تبليغات تلقتها عناصر الشرطة القضائية من قبل مواطنين، مفادها قيام أشخاص بتحويل محل تجاري خاص بغسل وتشحيم السيارات إلى محل لممارسة الفسق والدعارة.

لتتم مداهمة المحل على الفور، بعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، أين تم توقيف 5 أشخاص “نساء ورجال”، وتحويلهم إلى مقر الشرطة.

وأنجز ضد المشتبه فيهم، ملفا جزائيا قدموا بموجبه الأحد الماضي، أمام النيابة المحلية عن قضية إنشاء محل للفسق والدعارة.

وجداءت هذه العملية، في إطار محاربة كافة أشكال الجريمة، والحفاظ على البادئ والقيم الإسلامية داخل المجتمعات.