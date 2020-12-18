توقيف 5 أشخاص عن قضية النصب والسرقة عبر صفحات التواصل الاجتماعي

عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر، قضية السرقة بالتعدّد مع استحضار مركبة والإخطار عن جريمة وهمية.

وتمّ توقيف 5 أشخاص مشتبه فيهم، استولوا على دراجة نارية لأحد المواطنين بعد عقد صفقة بيع وشراء عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

قضية الحال عالجتها مصالح الأمن الحضري الأول بعد تلقّيها لنداء من قاعة الإرسال بأمن العاصمة.

ويفيد الإرسال وجود شخص بمحطّة بنزين إختصاص أمن حسين داي، تعرّض للإعتداء وسرقة مفاتيح مركبته ووثائقها من طرف أشخاص مجهولين.

مع بداية التحرّيات، أوقفت عناصر الشرطة شخصين مشتبه فيهما على متن دراجة نارية.

بالتحرّي معهما، تبيّن أنّهما راحا ضحية سرقة بالتعدّد لمبلغ مالي قدره (16.8) مليون سنتيم.

باستحضار سيارة من قبل أشخاص حددوا معه مواعد لشراء دراجة نارية عبر صفحات التواصل الإجتماعي.

وتبيّن أنّ صاحب النداء المبلّغ عن السرقة، قد قدّم بلاغا كاذبا للتمويه عن عملية النصب والسرقة طالت الضحّيتين الحقيقيتين.

باستخدام سيارة تمّ كراؤها من وكالة لكراء السيارات لغرض تسهيل فعلهم وتيسير هروبهم.

حيث تمّ توقيف المشتبه فيهم الخمسة وتحويلهم إلى مقر الأمن الحضري لمواصلة التحقيقات.

بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصّة.