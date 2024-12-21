توقيف 5 أشخاص في قضية الحرق العمدي للمركبات بعين الدفلى

أوقفت مصالح الأمن الحضري الثاني بأمن ولاية عين الدفلى خمسة أشخاص. في قضية إضرام النار عمدا في مركبات بمدينة عين الدفلى.

و حسب بيان لذات المصالح، فإن وقائع القضية تعود إلى نهاية الأسبوع المنصرم، بعدما تلقت الضبطية القضائية للأمن الحضري الثاني شكاوى. عن تعرض خمس مركبات مختلفة الأصناف إلى نشوب حريق بأجزاء منها في أوقات مختلفة خلال الفترة الليلية، كانت مركونة بأحد أحياء وسط مدينة عين الدفلى.

و على الفور، تم إعلام الجهات القضائية المختصة و باشر محققو الشرطة تحرياتهم من أجل كشف ملابسات القضية. حيث أسفرت التدابير و الإجراءات المتخذة من طرف الأمن الحضري الثاني بعد استغلاله الدقيق و التحريات في المعلومات المتحصل عليها. إلى تحديد هويتي شخصين مشتبه فيهما.

وقد تم إعداد خطة أمنية محكمة مكنت من إلقاء القبض عليهما، و مواصلة للأبحاث و التحقيقات الميدانية. التي أفضت إلى توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم في القضية. وبمواجهتهم بالأفعال المنسوبة إليهم، اعترفوا بارتكابهم للفعل الإجرامي.

كما أن المشتبه فيهم تم تقديمهم أمام الجهة القضائية المختصة لأجل قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية، جناية إضرام النار عمدا في مركبة مملوكة للغير، و التي خصّتهم بأمر إيداع.

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