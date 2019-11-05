توقيف 5 أشخاص من بينهم 3 مطلوبين لدى العدالة في جيجل

أفلحت، عناصر أمن جيجل بحر هذا الأسبوع، من إيقاف خمسة أشخاص، من بينهم ثلاثة مطلوبين لدى الجهات القضائية.

وقد تمكنت ذات المصالح من إلقاء القبض على الخمسة الأفراد، لأجل تورطهم في قضايا إجرامية متعددة.

وحسب بيان لمصالح أمن الولاية، فإنّه الخمس الموقفين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 21 و64 سنة، من بينهم ثلاثة مطلوبين لدى العدالة.

وقد تم توقيف 3 أفراد في قضايا تمثلت في الضرب، والجرح العمدي بواسطة سلاح أبيض “كيثور”، حمل سلاح أبيض بدون مبرر شرعي.

فيما كان تورط البقية في قضيتي الضرب والجرح العمدي الأولى المؤدي إلى عجز أكثر من 15 يوما والثانية بسلاح أبيض “قضيب حديدي”.

وبعد استكمال كل الإجراءات القانونية ضدهم، قدموا أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر في حق أحدهم أمر إيداع الحبس بمؤسسة إعادة التربية.

وعملا بإجراءات المثول الفوري، صدر في حق شخص آخر عام حبس غير نافذ، فيما تم إخلاء سبيل أحدهم وتأجيل محاكمة البقية لاحقا.