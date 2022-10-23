قناة النهار توقيف 5 أشخاص وحجز أزيد من 15 ألف قرص من المؤثرات العقلية بقلم قناة النهار نشر في 23 أكتوبر 2022 - 16:31 أمن شارك غرِّد أرسل 56 0 توقيف 5 أشخاص وحجز أزيد من 15 ألف قرص من المؤثرات العقلية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/idDDw اقرأ أيضا هكذا غرق أطفال قصر الشلالة في الفيضانات الأخيرة بتيارت.. القصة الكاملة قناة النهار 15 أكتوبر مصطفى زبدي :" أسعار اللحوم والبيض أصبحت جنونية !!" قناة النهار 16 أكتوبر الوزير الأول: نحن مرتاحون من النتائج المحققة لمجموعة العمل المختلطة التي مكنتنا من إسترجاع 24 جمجمة قناة النهار 10 أكتوبر طالع هابط: النوي يتغنى بولاة سعيدة تيارت ووهران ويطالب الشعب بالوقوف معهم قناة النهار 13 أكتوبر فاسألوا: حب النبي صلى الله عليه وسلم قناة النهار 05 أكتوبر دلال خير: شاب تعرض لحادث سقوط قلب حياته رأسا على عقب.. يطلب من المحسنين مساعدته في العلاج قناة النهار 07 أكتوبر إنتـ ـشال جثـ ـة الطفل الذي جرفته مياه الوادي بسعيدة.. والقصة الكاملة للحـ ـادثة قناة النهار 11 أكتوبر زوجوني: تحضيرات عرس محمد وريان من قسنطينة الجزء الأول قناة النهار 14 أكتوبر ركود في نشاط بيع الملابس الشتوية بفعل الحرارة وتأخر موسم الأمطار قناة النهار 21 أكتوبر "مصطفى زبدي :"التجار الصغار هم ضـ.ـحية اللوبيات الكبيرة.. يجب عليهم التبليغ قناة النهار 07 أكتوبر