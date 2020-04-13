توقيف 5 أشخاص وحجز كمية معتبرة من المهلوسات ببومرداس

قام عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس، بتوقيف خمسة أشخاص من بينهم مسبوقين قضائيا، مع حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تعود تفاصيل العملية، لوصول معلومات لذات الفرقة، مفادها التبليغ عن حدوث شجار عنيف بإستعمال أسحلة بيضاء،من طرف جماعة أشرار.

ويتاجر أفراد الجماعة، بالأقراص المهلوسة، على مستوى حي أولاد إبراهيم بلدية حمادي دائرة خميس الخشنة.

وعلى الفور تم تشكيل دوريات تابعة لكتيبة خميس الخشنة، والتوجه نحو مكان الجريمة.

أين أسفرت العملية على توقيف خمسة أشخاص من بينهم مسبوقين قضائيا، مع حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة وأسلحة بيضاء.

وسيتم تقديم الموقوفين، أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق.

وتأتي هذه العملية، في إطار مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، عبر إقليم اختصاص المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس، و استغلالا لمكالمة هاتفية عبر الرقم الأخضر للدرك الوطني 1055 الواردة إلى مركز العمليات.