توقيف 5 أشخاص وحجز مخدرات ومشروبات كحولية بورقلة

تمكنت مصالح أمن ولاية ورقلة، ممثلة في الأمن الحضري السابع من حجز 10 صفائح من المخدرات و39 كبسولة من المؤثرات العقلية.

بالإضافة إلى 250 قارورة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام، ومبلغ مالي قدره 16000.00 دج.

وجاء ذلك، خلال معالجة قضيتين متفرقتين متعلقتين بجناية تكوين جمعية أشرار وحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية، لغرض البيع، وحيازة المشروبات الكحولية لغرض البيع دون رخصة.

القضية الأولى تعود وقائعها إثر ورود معلومة مؤكدة إلى ذات المصالح، مفادها وجود 4 أشخاص يروجون المؤثرات العقلية على مستوى سوق بور الهايشة.

وعلى إثر هذه المعلومات، قامت عناصر الشرطة بعمليات البحث والتحري الواسعة بتكثيف الدوريات الراجلة والراكبة.

أين تم توقيف المشتبه فيهم وإخضاعهم لعملية التلمس الجسدي القانونية، ليضبط بحوزتهم على 10 صفائح من المخدرات “كيف معالج”، المقدر وزنها بـ 1,870 كغ، و39 كبسولة من المؤثرات العقلية بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 16000.00دج.

القضية الثانية عالجتها نفس المصلحة تمثلت في حيازة المشروبات الكحولية لغرض البيع دون رخصة، تمكنت عناصر الشرطة خلالها من حجز 250 قارورة مشروبات كحولية من مختلف الأنواع والأحجام ،وتوقيف المشتبه فيه في هذه القضية بأحد أحياء مدينة ورقلة.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها تم تقديم المشتبه فيهم الأربعة في القضية الأولى أمام قاضي التحقيق الغرفة الأولى لدى محكمة ورقلة.3

أين صدر في حق المشتبه فيهم، أمر إيداع عن جناية تكوين جمعية أشرار حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية لغرض البيع.

فيما صدر في حق المشتبه فيه الخامس، 6 أشهر حبس نافذة عن قضية حيازة المشروبات لغرض البيع دون رخصة.