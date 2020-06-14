توقيف 5 أشخاص وحجز 11 كلغ كيف و500 غ كوكايين بوهران

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة بمفتشية أقسام الجمارك بأرزيو، بالتنسيق مع أفراد من الجيش في وهران، من إحباط تهريب كمية معتبرة من الكيف المعالج والمخدرات الصلبة.

وتتمثل كمية المخدرات التي تم ضبطها، بأكثر من 11 كلغ كيف و500غ كوكايين.

وتمت العملية النوعية لذات العناصر، استغلالا لمعلومات تفيد بمحاولة شبكة َمختصة في الاتجار بهذه السموم، تمرير مخدرات.

ليتم تبعا لذلك التكثيف من الدوريات وحواجز المراقبة، لتتمكن الفرقة المتنقلة لمفتشي أقسام الجمارك بارزيو من توقيف 5 أشخاص منتمين للشبكة من ضمنهم امرأة.

وكان الموقوفون، على متن 4 سيارات سياحية، لتسفر عملية تفتيشها عن ضبط 11.5 كلغ كيف معالج و500 غ كوكايين.