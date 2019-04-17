توقيف 5 أشخاص وحجز 3000 قرص مهلوس في عنابة

تمكنت مصالح الأمن الحضري العاشر بالتنسيق مع فرقة مكافحة المخدرات، في عنابة، من توقيف 5 أشخاص، وجد بحوزتهم أقراص مهلوسة.

وهذا بعد عمل استعلاماتي، تمكنت مصالح الأمن، من توقيف المشتبه فيهم، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 29 و50 سنة.

مع حجز كمية معتبر من الأقراص المهلوسة، من نوع “بريقابالين”، والمقدرة بـ3000 قرص مهلوس.

كما أسفرت العملية عن استرجاع سيارتين سياحيتين كانتا تستعملان في عملية النقل والترويج.

كما تمكنت الفرقة، من استرجاع مبلغ مالي معتبر، من عائدات الترويج.

للإشارة أن نشاط المشتبه فيهم، يمتد إلى خارج إقليم ولاية عنابة.

وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم ،وتقديمهم أمام العدالة، صدر في حق 4 منهم أوامر إيداع، فيما وضع شخص تحت الرقابة القضائية.