توقيف 5 أشخاص وحجز 4390 قارورة خمر بأم البواقي

حجزت فرقة البحث و التدخل BRI بأمن ولاية ام البواقي، كمية معتبرة من المشروبات الكحولية قدرت بـ 4390 مع توقيف خمسة أشخاص مشتبه فيهم.

وحسب بيان أمن ولاية أم البواقي، فإن هذه العملية تمت بعد ورود معلومات إلى ذات السلك النظامي مفادها قيام أحد الاشخاص بجلب كمية من المشروبات الكحولية على متن مركبة من نوع بارتنار.

وعلى إثر هذه المعطيات، تم وضع خطة محكمة مكنت من توقيف المركبة وأثناء إخضاعها للتفتيش تبين أنها بكمية من المشروبات الكحولية قدرت بـ 2266 وحدة من مختلف الأنواع و الأحجام محلية و أجنبية.

ليتم مباشرة توقيف صاحب المركبة الذي يبلغ من العمر 26 سنة وتحويله رفقة المحجوزات الى مقر الفرقة .

وبالتحقيق في القضية تم تحديد هوية شخص آخر ليتم تفتيش مسكنه المتواجد بمدينة عين البيضاء، أين تم العثور على كمية أخرى من المشروبات الكحولية قدرت بـ 2124 وحدة من مختلف الأنواع و الأحجام،

مع توقيف أربعة أشخاص آخرين مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 20 و 44 سنة مع حجز مركبة أخرى من نوع رونو 25 تستعمل في عملية البيع.

وقدتم انجاز ضد المشتبه فيهم ملفا جزائيا عن قضية حيازة و نقل مشروبات كحولية لغرض المتاجرة ببضاعة أجنبية مستوردة عن طريق التهريب مع العود، قبل تحويلهم أمام الجهات القضائية للفصل في قضيتهم.