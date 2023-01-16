توقيف 5 أشخاص وحجز 556 صفيحة كيف في عنابة

نجحت فرقة البحث والتدخل لأمن عنابة، في وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة، تتكون من 5 أشخاص.

وحسب بيان لأمن الولاية، تم حجز كمية معتبرة من المخدرات تقدر بـ73 كلغ. بالإضافة إلى هواتف نقالة تستعمل كوسيلة إتصال وأسلحة بيضاء محظورة.

للإشارة أن شخصين من عناصر الشبكة الإجرامية، محل بحث بموجب أوامر بالقبض الوطنية والدولية، متعلقة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات.

هذا واتخذت الفرقة كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق المشتبه فيهم بالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا.