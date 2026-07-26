توقيف 5 أشخاص وحجز 6441 كبسولة “بريغابالين” ببومرداس

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية بومرداس، في إطار محاربة الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها، من شل نشاط شبكة إجرامية وطنية مختصة في ترويج ونقل المؤثرات العقلية عبر إقليم الولاية والبلديات المجاورة، مع توقيف خمسة أشخاص وحجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة.

وجاءت العملية بعد استغلال معلومات وردت إلى قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببودواو، تفيد بوجود عصابة بصدد إتمام صفقة بيع وشراء كمية معتبرة من المؤثرات العقلية.

وبتنشيط عنصر الاستعلام وتشكيل دورية، تم توقيف مركبتين مشبوهتين على مستوى الطريق الوطني رقم 29 الرابط بين بلديتي بودواو وقدارة.

وأسفرت عملية التفتيش عن حجز 6441 كبسولة من نوع “بريغابالين 300 ملغ”، إضافة إلى مبلغ مالي قدره 177 ألف دينار، مع توقيف خمسة أشخاص، فيما لا يزال شخص سادس في حالة فرار.

وسيتم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا فور استكمال إجراءات التحقيق.