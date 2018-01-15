توقيف 5 أشخاص وحجز 800 قرص مهلوس بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر وفي قضيتين منفصلتين من حجز 25 غرام من القنب الهندي و 801 قرص مهلوس.

أين أسفرت العملية على توقيف 5 أشخاص، بالإضافة إلى حجز أسلحة محظورة وكذا مبلغ مالي قدره 17.5 مليون سنتيم.

و حسبما ذكره بيان لذات الهيئة الأمنية، فإن القضية الأولى التي عالجتها مصالح أمن المقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس.

وإنطلقت من ورود معلومة أمنية مفادها قيام أحد المشتبه فيهم بالمتاجرة و الترويج للمخدرات بكل أنواعها على مستوى الحي الذي يقيم فيه.

و بموجب إذن بتفتيش منزله وجدت عناصر الشرطة 4 أشخاص بمستودع المنزل حاولوا مباشرة التخلص من المخدرات.

وبعد تفتيش المستودع عثر بحوزة المشتبه فيه الرئيسي على قطعة من المخدرات وزنها 5 غرام و21 قرص مهلوس وأسلحة بيضاء محظورة.

كما تمّ ضبط بحوزة المشتبه فيهم الآخرين على مبلغ مالي قدره 7 ملايين سنتيم و7 هواتف نقالة.

ليتم بعدها تحويلهم إلى مقر الأمن للتحقيق معهم.

أما القضية الثانية فتتعلق بقيام أحد المشتبه فيهم بالمتاجرة والترويج للمخدرات والأقراص المهلوسة على مستوى الحي الذي يقيم فيه.

و بموجب إذن بتفتيش منزله تمّ العثور على 78 مشط بمجموع 780 قرص ومبلغ مالي قدره 8 ملايين سنتيم.

وحسب نفس المصدر تبين أن المشتبه فيه من المسبوقين قضائيا.

و بعد سلسلة من التحريات عثرت عناصر الشرطة على 7 ألعاب نارية من نوع بوق و 25500 دينار و 50 أورو.

كما تم تقديم المشتبه فيهم على وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أين أمر بوضعهم الحبس المؤقت