توقيف 5 أشخاص وحجز 88 قرص إكستازي في الجلفة

تمكنت المصالح العملياتية بأمن دائرة حد الصحاري بولاية الجلفة، من تحقيق نتائج أمنية هامة، أسفرت عن توقيف عدة مشتبه فيهم في قضايا سرقة و إخفاء أشياء مسروقة، إلى جانب الإطاحة بمروج مخدرات صلبة.

وحسب بيان ذات المصالح، جاءت العملية الأولى على إثر شكوى تقدم بها أحد المواطنين بخصوص تعرضه لسرقة مجوهرات من المعدن الأصفر، وهاتف نقال وأغراض أخرى من مسكنه.

وعلى الفور باشرت فرقة الشرطة القضائية تحرياتها الميدانية، التي مكنت في وقت وجيز من تحديد هوية المشتبه فيهم. وتوقيف شخصين في العقد الثاني من العمر. لتورطهما في جنحة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة السرقة بالتعدد والتسلق والكسر.

إضافة إلى توقيف شخصين آخرين تتراوح أعمارهما بين 18 و35 سنة في قضية إخفاء أشياء مسروقة.

وفي عملية أمنية ثانية منفصلة، تمكنت ذات المصالح، من توقيف شخص مسبوق قضائيا في العقد الثالث من عمره، وحجز 88 قرصا من المخدرات الصلبة (إكستازي).

إلى جانب كمية من مسحوق نفس المادة، ومبلغ مالي قدره 93 ألف دينار جزائري من عائدات النشاط الإجرامي.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم كافة المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا. حيث قُدم مروج المخدرات أمام نيابة محكمة عين وسارة.