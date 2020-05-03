توقيف 5 أشخاص وحجز 9 كلغ زطلة بالنعامة

تمكنت عناصر مصالح فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة مغرار بالنعامة، من معالجة قضية في مجال الإتجار غير الشرعي بالمخدرات.

وأسفرت العملية على توقيف 5 أشخاص مشتبه في تورطهم بهذه القضية.

وتم حجز كمية معتبرة من المخدرات، والمقدر وزنها الإجمالي بـ 9.770 كلغ من الكيف المعالج.

بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 220 مليون سنتيم، و5200 دج من عائدات بيع هذه السموم.

وكذلك تم توقيف مركبة سياحية، كان يستغلها المشتبه فيهم، في نقل المخدرات.

وتم إنجاز ملف قضائي في حق المشتبه فيهم، وتقديمهم أمام نيابة الاختصاص عن تهمة حيازة ونقل وشراء قصد البيع للمخدرات بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة.