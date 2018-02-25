توقيف 5 أشخاص يدبّرون “الحرڤة” للقٌصر مقابل مبالغ مالية بالشلف

أوقفت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالشلف،خمسة أشخاص تورطوا في تحريض قاصرين والتدبير للهجرة غير الشرعية عن طريق البحر نحو إسبانيا.

واوضح بيان للمصالح الأمنية،أن وقائع القضية تعود إلى تقدم شخص صاحب 43 سنة والقاطن ببلدية الصبحة مرفوقا بإبنه القاصر بشكوى.

حيث كان مصحوبا كذلك بصديق ابنه،إلى فرقة الدرك،للتبليغ عن تعرض القاصرين لمحاولة النصب والتحريض على الهجرة غير الشرعية،مقابل مبالغ مالية.

وبعد استغلال المعلومات ووضع خطة،تم توقيف المشتبه فيه صاحب 22 سنة متلبسا وهو بصدد إستلام المبلغ المالي والمجوهرات من القاصر.

وأسفر التحقيق،مع الموقوف من عن الكشف عن باقي شركائه،الذين خططوا واتفقوا على تسهيل الهجرة للقصر،مقابل مبلغ مالي يقدر بـ1600 أورو.

كما تم تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية أين تم إيداع إثنان منهما الحبس بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالشلف.

فيما وضع تحت الرقابة القضائية الثلاثة الآخرون.