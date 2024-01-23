توقيف 5 أشخاص يقومون بالحفر والتنقيب على أثار قديمة ومعادن ثمينة بأم الطبول في الطارف

تمكنت الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بأم الطبول من توقيف بناءا على ورود معلومات الى الفرقة مفادها وجود اشخاص يقومون بالحفر والتنقيب على اثار قديمة ومعادن ثمينة باقليم بلدية أم الطبول.

العملية تمت بناءا على ورود معلومات الى الفرقة مفادها وجود اشخاص يقومون بالحفر والتنقيب قصد استخراج اثار قديمة ومعادن ثمينة باقليم بلدية ام الطبول المعروفة بوجود اثار للحقبة الرومانية.

ليتم وضع خطة محكمة مع تشكيل دورية والتنقل الى عين المكان ومداهتمه اين تم الاطاحة بـ 5 أشخاص تتراوح أعمارهم متبين 34 و43 سنة يقومون بالخفر بإستعمال أجهزة كشف عن المعادن والوسائل اليدوية وكذا اجهزة القياس ليتم اقتيادهم لمقر الفرقة لمواصلة التحقيق .

وأسفرت العملية عن حجز مايلي جهاز كشف عن المعادن و جهاز حاسوب نوع سامسونج مثبت عليه برنامج ثلاثي الابعاد للكشف عن المعادن وأداة قياس المسافات ديكامتر واداة حفر وكذا فرشاة حديدية وورقة بها مخطط لمكان الحفر.

وسيتم توقيف المشتبه فيهم وتقديمهم اما الجهات القضائية المختصة عن جنحة اجراء ابحاث الاثرية دون ترخيص وجنحة حيازة عتاد حساس خاص بالكشف عن المعادن دون رخصة.