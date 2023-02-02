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قناة النهار

توقيف 5 أشخاص يقومون بسرقة المركبات و إسترجاع 5 سيارات بسعيدة

بقلم قناة النهار
توقيف 5 أشخاص يقومون بسرقة المركبات و إسترجاع 5 سيارات بسعيدة
سرقة المركبات
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توقيف 5 أشخاص يقومون بسرقة المركبات و إسترجاع 5 سيارات بسعيدة

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رابط دائم : https://nhar.tv/vP8rF
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