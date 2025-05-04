توقيف 5 اشخاص وحجز 530 غرام كوكايين و 290 كيف معالج بأم البواقي

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل BRI بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من توقيف خمسة أشخاص وحجز 530 غرام من المخدرات الصلبة “كوكايين” و 290 غرام من المخدرات (كيف معالج) 59 كبسولة بريغابلين ومبلغ مالي معتبر من عائدات الترويج والبيع .

وجاءت العملية بناءا على معلومات مؤكدة وردت إلى علم رجال الضبطية القضائية بفرقة BRI مفادها قيام احد الأشخاص المسبوقين والمبحوث عنه من قبل الجهات القضائية لتورطه في قضية اجرامية تخزين المخدرات والمخدرات الصلبة لغرض البيع والترويج وهذا بمسكنه العائلي الكائن بمدينة عين فكرون .

بعد التنسيق مع النيابة المحلية المختصة بعين فكرون تم وضع خطة ميدانية من خلال تشكيل أمني محكم، مكن عناصر الفرقة من توقيف المشتبه فيه وبتفتيش مسكنه تم ضبط كميات من الممنوعات تمثلت في: 530 غ مخدرات صلبة “كوكايين” ، 290 غ المخدرات “كيف معالج” 59 كبسولة بريغابلين ودراجة نارية تستعمل في نقل وترويج هذه المهلوسات، اضافة الى مبلغ مالي معتبر من عائدات البيع .

بمواصلة التحقيق في القضية تم توقيف اربعة من شركائه في القضية مع ضبط بمسكن احد المشتبه فيهم على معدات و مستلزمات تستعمل في تهيئة و توضيب المخدرات والمؤثرات العقلية لغرض البيع (ميزان الكتروني ، اكياس ،أشرطة وأربطة مطاطية..الخ) إضافة الى مبلغ مالي من عائدات البيع والترويج.

المشتبه فيهم الخمسة في قضية الحال تتراوح اعمارهم بين 29 و 37 سنة تم تحويلهم رفقة المحجوزات إلى مقر المصلحة ، أين اتخذت في شأنهم كل الاجراءات القانونية مع انجاز ملف جزائي ضدهم عن قضية “جنحة التخزين والحيازة لغرض بيع المخدرات والمؤثرات العقلية ” قدموا بموجبه أمام نيابة محكمة عين فكرون بتاريخ 2025.04.29 .