توقيف 5 بارونات مخدرات وحجز أكثر من قنطار “زطلة” بتقرت وباتنة

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، تاجر مخدرات، وجدت بحوزته 124.6 كيلوغرام من الكيف المعالج، بتقرت.

فيما أوقفت ذات المصالح، 4 تجار مخدرات، وحجزت 20.3 كيلوغرام من نفس المادة، بباتنة، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم السبت.

وأوقفت مفرزة أخرى للجيش، أمس الجمعة، عنصر دعم للجماعات الإرهابية بخنشلة، يضيف البيان.

كما تم توقيف 6 أشخاص بتمنراست، وحجز مولد كهربائي ومطرقة ضاغطة، و1100 لتر من الوقود الموجه للتهريب.

في حين تم حجز 4248 وحدة من الألعاب النارية بورقلة، يضيف ذات البيان.

من جهة أخرى، أوقف حرس الحدود بتبسة، 5 مهاجرين، منهم إثنان غير شرعيان، وجد حوزتهم 480 قرص مهلوس.

كما تم ضبط 17 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، بكل من النعامة وتلمسان، والأغواط.