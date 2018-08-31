توقيف 5 بارونات وحجز 128 كلغ “زطلة” في وهران

ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الخميس ببرج باجي مختار، بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني تمكنت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بوهران من توقيف 5 بارونات مخدرات.

وحجز كمية من الكيف المعالج تقدر بـ128 كلغ وسيارتين سياحيتين.

كما ضبطت مفارز أخرى للجيش في عمليات متفرقة بتمنراست وعين قزامشاحنة،5300قطعة ألبسة.

4أجهزة للكشف عن المعادن،3مولدات كهربائية،2مطارق ضاغطة ودراجة نارية.

كما أوقف عناصر الدرك الوطني بسيدي بلعباس،مهربا على متن شاحنة محملة بـ1272 وحدة من مختلف المشروبات.

فيما أحبط حراس الحدود محاولات تهريب لكميات من الوقود تقدر بـ12723 لتر بكل من سوق أهراس، تبسة و الطارف.

من جهة أخرى، ضبط حراس السواحل بالقالة، غطاسين بدون رخصة وحجزوا معدات غطس.

كما تم إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ49 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

بتلمسان، وهران و عنابة، في حين تم توقيف13 مهاجرا غير شرعيا من جنسيات مختلفة بعين تيموشنت وبرج باجي مختار.