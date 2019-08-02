توقيف 5 تجار مخدرات بتبسة وسطيف وحجز طائرة بدون طيار بميلة

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، يوم أمس الخميس، بكل من تبسة وسطيف، 5 تجار مخدرات، وحجزت 21,6 كغ من الكيف المعالج، وسيارتين سياحيتين.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، اليوم الجمعة، فقد قامت ذات الجهات الأمنية، بحجز مبلغ مالي يقدر بـ132.500.00 دج.

فيما أوقفت مفرزة أخرى للجيش بتندوف، 4 مهربين وحجزت مركبة رباعية الدفع و مطرقة ضغط و 03 هواتف نقالة.

في حين تمكن عناصر الدرك الوطني بميلة، من حجز طائرة بدون طيار مزودة بكاميرا.

وفي نفس السياق، أحبطت مفارز للجيش محاولات تهريب 9351 لترا من الوقود بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس.

من جهة أخرى، تمكنت وحدة لحرس السواحل بعنابة، من إنقاذ تسعة أشخاص، من بينهم أربعة أطفال كانوا عالقين على متن قارب نزهة بالشاطئ الصخري كاف لحمر.