توقيف 5 تجار مخدرات وحجز 1 طن زطلة بتلمسان

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني وكذا عناصر من الأمن الوطني، 5 تجار مخدرات، خلال عمليتين منفصلتين بتلمسان.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الإثنين، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، بكل من البليدة وتيسمسيلت، وخنشلة.

حيث وجدوا بحوزتهم، كمية كبيرة من الكيف المعالج، تقدر بواحد طن و140 كيلوغرام.

ووجدت هذه الكمية من الكيف المعالج، مخبأة على متن ثلاث مركبات سياحية.

من جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، 3 منقبين عن الذهب، ببرج باجي مختار.

وحجزت على إثر هذه العملية، 8 مولدات كهربائية، و11 مطرقة ضغط، ومركبة رباعية الدفع.

وأحبط حرس السواحل، محاولات هجرة غير شرعية لـ27 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، بكل من عنابة وسكيكدة والقالة.

كما تمّ حجز 35 قنطار من مادة التبغ، في ولاية بسكرة، يضيف البيان.