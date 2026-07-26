توقيف 5 تجار مخدرات وحجز 45 كلغ “كوكايين” و60 ألف قرص مهلوس عبر 3 ولايات

تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات نوعية بالقطاعات العسكرية بشار، أدرار وتيميمون، بإقليم الناحية العسكرية الثالثة، من توقيف 5 تجار مخدرات.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد تم حجز 45 كيلوغرام و357 غرام من المخدرات الصلبة “كوكايين”. بالإضافة كذلك إلى 59.997 قرص مهلوس و4 مركبات سياحية كانت تستعمل في تهريب المخدرات.

وتأتي هذه النتائج الميدانية المحققة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، لتؤكد التنسيق المحكم. والوثيق بين مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي، التي تسهر على ضمان أمن وسلامة المواطن.

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