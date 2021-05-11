توقيف 5 عناصر دعم للإرهاب في وهران

بقلم نادية بن طاهر

بقلم نادية بن طاهر

تمكنت وحدات ومفارز الجيش، من توقيف 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بوهران، خلال الفترة الممتدة من 06 إلى 10 ماي 2021.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، تم خلال نفس الفترة، كشف وتدمير 3 مخابئ للإرهابيين وقنبلتين تقليديتي الصنع بالمدية وعين الدفلى وبومرداس.

كما كشفت وضبطت مفارز مشتركة للجيش 3 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، خلال عمليات بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي بأدرار وعين قزام.

بالإضافة إلى 5 مخازن ذخيرة وبندقية رشاشة من نوع FMPK، و33 سلسلة ذخيرة.

وكذا 2678 طلقة من مختلف العيارات وأغراض أخرى، يضيف البيان.