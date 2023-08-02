توقيف 5 عناصر دعم للإرهاب وإحباط إدخال قنطار كيف من المغرب

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وحسب حصيلة لوزارة الدفاع الوطني، شملت الفترة الممتدة من 26 جويلية إلى 01 أوت 2023، أوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 36 تاجر مخدرات، خلال عمليات عبر النواحي العسكرية.

كما أحبطت ذات المصالح، محاولات إدخال 174 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 271007 قرص مهلوس.

إحباط محاولة إدخال أزيد من 35 كاغ من مادة الكوكايين

كما تمكنت فرقة بحرية تابعة للمجموعة الإقليمية لحرس السواحل بالجزائر العاصمة بالواجهة البحرية الوسطى بالناحية العسكرية الأولى، من إحباط محاولة إدخال كمية من مادة الكوكايين.

وتُقدر الكمية بـ35 كيلوغرام و800 غرام، كانت محملة على متن سفينة تجارية تحمل راية دولة مالطا وهذا على مستوى ميناء الجزائر.

وانطلقت العملية بفضل استغلال معلومات بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني حول تواجد كمية من الكوكايين مخبأة داخل السفينة التجارية “HARIS” القادمة من دولة مالطا.

كما كانت السفينة راسية على مستوى الرصيف 33 بميناء الجزائر، إذ تم توجيه وحدات عائمة لحراس السواحل قصد تأمين مسرح العملية.

وبناء على تسخيرة وكيل الجمهورية، تم إخضاع السفينة للتفتيش الدقيق من طرف أعوان حرس السواحل.

مما أسفر عن كشف وضبط الكمية سالفة الذكر كانت مخبأة على مستوى رافعة على متن السفينة.

توقيف 161 شخصا في هذه الولايات

هذا وأوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 161 شخصا، بكل من تمنراست وأدرار وإن ﭭزام وجانت.

وضبطت 28 مركبة و195 مولدا كهربائيا و103 مطرقة ضغط و05 أجهزة للكشف عن المعادن.

بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تم توقيف 19 شخصا آخر وضبط 6 بنادق صيد وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تقدر بـ13 طن.

بالإضافة إلى 16 قنطار من مادة التبغ و28835 وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات من الوقود. تقدر بـ7921 لتر بكل من تبسة وسوق أهراس والطارف.

إحباط محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ 270 شخصا

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية. وأنقذوا 270 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

فيما تم توقيف 237 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.