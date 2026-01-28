توقيف 5 عناصر دعم للإرهاب وضبط كمية من الذخيرة

كشفت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، عن توقيف 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، وضبط كمية من الذخيرة.

وحسب الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 27 جانفي 2026. في كامل التراب الوطني، وفي مجال مكافحة الإرهاب، تم توقيف 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية. خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني، بالإضافة إلى توقيف 17 شخصا آخر وضبط مسدس رشاش. من نوع كلاشنيكوف و4 بنادق صيد و468.516 لتر من الوقود الموجه للتهريب، خلال عمليات متفرقة.

من جهة أخرى أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 73 شخصا. كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 371 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور