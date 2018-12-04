توقيف 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بالمدية وهران وميلة

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أمس الإثنين، خمسة عناصر دعم للجماعات الارهابية بكل من المدية، وهران وميلة.

فيما دمرت مفارز أخرى 12 مخبأ للإرهابيين بكل من تيزي زو وباتنة.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم أنه في إطار مكافحة الإرهاب أوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالمدية، وهران وميلة، 5عناصر دعم الإرهابية.

فيما كشفت ودمرت مفارز أخرى، إثر عمليات بحث وتمشيط بكل من تيزي

وزو وباتنة، اثني 12 مخبأ للإرهابيين تحوي ألبسة وأفرشة ومواد صيدلانية وأغراضا مختلفة”.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة وحماية الحدود، ضبطت مفرزة للجيش

إثر دورية بحث وتفتيش ببرج باجي مختار، مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة مملوء.

بالإضافة إلى 03 مركبات رباعية الدفع وخمسة 05 مولدات كهربائية و07 مطارق ضغط وجهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية.

كما أوقفت مفارز للجيش بالتنسيق مع مصالح الجمارك، بكل من تمنراست وعين قزام 36 منقبا عن الذهب ومهربين.

وضبطت مركبتين رباعيتي الدفع و1.64 طن من المواد الغذائية ومعدات تنقيب عن الذهب.

في حين أوقف عناصر الدرك الوطني تاجري مخدرات بحوزتهما 9.15 كيلوغرام من الكيف المعالج ببجاية.

من جهة أخرى أوقف عناصر الدرك الوطني بالمدية1, شخصين بحوزتهما أوراق نقدية مزورة بقيمة 1.008.000.00 دينار جزائري.

فيما أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ 164 شخص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران والغزوات ومستغانم.