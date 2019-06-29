توقيف 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية ببومرداس

أوقف عناصر الجيش الوطني الشعبي، أمس الجمعة، 05 عناصر دعم للجماعات الإرهابية ببومرداس، وفق ماأفاد به بيان لوزراة الدفاع الوطني

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود والأمن الوطني، في عمليات متفرقة بكل من

تيبازة، النعامة، وسوق أهراس، 03 تجار مخدرات وحجزت 17.4 كيلوغرام من الكيف المعالج و533 قرص مهلوس وسيارتين نفعيتين.

وفي نفس السياق تم ضبط 20 منقبا عن الذهب وحجز 28 مطرقة ضغط، 40 مولدات كهربائية وجهاز كشف عن المعادن و آلتين

لتفتيت الحجارة بتمنراست وبرج باجي مختار، يضيف المصدر ذاته .

في حين أوقف عناصر الدرك الوطني، مهربا وحجزوا 1000 لتر من الوقود وسيارة رباعية الدفع بتمنراست.

من جهة أخرى، أوقف عناصر حرس الحدود 23 مهاجرا غير شرعيا من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان، وبشار، وفق ذات المصدر .