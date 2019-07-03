توقيف 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من خنشلة وتبسة

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، أمس خمسة عناصر دعم للجماعات الإرهابية،

وذلك إثر عمليات متفرقة بكل من خنشلة وتبسة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء .

كما أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين قزام، منقبين عن الذهب وحجزت مولدين كهربائيين ومطرقتي ضغط

بالإضافة إلى 20 كبسولة كهربائية و10 أمتار من الفتيل الصاعق ومركبة رباعية الدفع، وفق ذات المصدر .

من جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بتندوف، أربعة أشخاص على متن شاحنتين محملتين بـ 1660 لتر من الوقود الموجه للتهريب،

فيما ضبط حرس السواحل بالقالة، آلتين تستعملان في عمليات صيد المرجان بطريقة غير شرعية، يضيف المصدر .