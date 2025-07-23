توقيف 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية وإحباط إدخال 3 قناطير من الكيف

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وحسب الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي من 16 إلى 22 جويلية 2025. فقد أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي. بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 33 تاجر مخدرات. وأحبطت محاولات إدخال 03 قناطير و25 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. كما تم حجز 94.011 قرص مهلوس، خلال عمليات عبر النواحي العسكرية.

وأوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 286 شخصا وضبطت 43 مركبة و162 مولدا كهربائيا.بالإضافة كذلك إلى 81 مطرقة ضغط، 05 أجهزة كشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تم توقيف 15 شخصا آخر وحجز بندقية صيد و14.060 لتر من الوقود. بالإضافة كذلك إلى 10 قناطير من مادة التبغ. و171 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، وهذا خلال عمليات متفرقة.

من جهتهم أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية، بسواحلنا الوطنية، وأنقذوا 272 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. ناهيك عن توقيف 439 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

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