توقيف 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية و33 مهرب للمخدرات خلال 6 أيام

نجحت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 27 ديسمبر 2022، في عديد العمليات من حجز أزيد من 5 قناطر من الكيف المعالج، وتوقيف 33 مهرب للمخدرات.

كما مكنت العمليات من توقيف 324 شخصا مع إنقاذ 259 شخصا كانوا على متن قوارب، فيما تم توقيف (90) مهاجر غير شرعي من مختلف الجنسيات.

وحسب بيان وزارة الدفاع أوقفت أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني. فيما كشفت ودمرت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي قنبلة تقليدية الصنع بتبسة.

كما أوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية، 33 تاجر مخدرات. مع إحباط محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، قدرت بـ 5 قناطر و31 كيلوغرام من الكيف المعالج. فيما ضبطت 342 غرام من مادة الكوكايين و162972 قرص مهلوس.

اما بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وجانت وتندوف أوقفت مفارز للجيش 324 شخصا. وضبطت 15 مركبة و143 مولدا كهربائيا. بالإضافة إلى 64 مطرقة ضغط و9 أجهزة كشف عن المعادن. بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف 5 أشخاص وضبط 4 مسدسات آلية و مسدس 1 رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزن 1 ذخيرة مملوء و6 بنادق صيد وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ 23 طن وكذا 205.000 علبة من مادة التبغ و3080 وحدة من مختلف المشروبات.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ 28112 لتر بكل من برج باجي مختار وتبسة وسوق أهراس والطارف.

وفي ذات السياق أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 259 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 90 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.