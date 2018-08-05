توقيف 5 مروجين للخمور داخل مسكن مهدم بكريشتل في وهران

أوقفت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بواد تليلات في وهران القبض على مروجين المشروبات الكحولية مع حجز ازيد من 80 قارورة .

وحسب مصادر لـ النهار فإن العملية تمت إثر معلومات إلى فرقة قديل مفادها بوجود أشخاص يقومون بترويج الخمور بقرية كرشتل.

اين أسفرت التحريات عن تم توقيف 5 أشخاص كانوا يقومون بترويج المشروبات الكحولية داخل بناء مهدم بمنطقة دردازة.

كما تم ضبط 24 قارورة خمر من نوع كاستل سعة 50 سل إلى جانب 45 قارورة جعة نوع فيستا سعة 50 سل

بالإضافة إلى 12 علبة نبيد من نوع سكارا سعة 1 لتر.

وقد تم تقديم الأشخاص الموقوفين أمام العدالة بعد إستكمال الإجراءات القانونية معهم.