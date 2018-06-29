توقيف 5 مروجين وحجز أكثر من 620 حبة إكستازي بوهران

تمكنت الشرطة القضائية بوهران من تفكيك عصابة مختصة في ترويج الأقراص المهلوسة من نوع إيكستازي،

العصابة متكونة من 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 سنة إلى 26 سنة من بينهم مسبوقين قضائيا بناءً على تحقيقات ذات العناصر عقب رصد تحركاتهم،

أفضت إلى توقيفهم بينما كانوا على متن مركبة من نوع سامبول تم ضبط بداخلها بعد إخضاعها للتفتيش 376 قرصا من نوع اكستازي،

كانت مخبأة في صندوق السيارة فيما تم العثور بعد إصدار أمر بتفتيش منزل المتورطين على 75 قرصا مهلوسا آخر.

في السياق نفسه وفي عملية ثانية تمكنت عناصر من الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالدار البيضاء من الإيقاع بشخصين يبلغان من العمر 20 سنة و22 سنة على التوالي،

تم حجز بمنزل أحد على كمية من المخدرات مهيأة للبيع و157 قرص إكستازي إلى جانب مجموعة من الأسلحة البيضاء متمثلة في بندقية صيد بحري من الحجم الكبير مزودة برمح وبندقية صيد بحري من الحجم الصغير.