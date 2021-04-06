توقيف 5 مشتبه فيهم في قضية الطفل القاصر وتقديمهم أمام نيابة محكمة سيدي امحمد هذا الخميس

ألقت مصالح الأمن بالعاصمة القبض على 5 مشتبه فيهم متورطين في وقائع ذات صلة بقضية الطفل القاصر “س. ش”، والتي تتعلق بمزاعم تعرضه لتعنيف بإحدى مقرات الأمن بالعاصمة.

وكشفت مصادر مطلعة لـ”النهار”، أن التحريات الأولية، في ذات القضية أفضت إلى التوصل إلى5 متهمين لا يزالون موجودين تحت الحجز للنظر بمقر الأمن الحضري بالعاصمة، أين تم سماعهم في محاضر رسمية.

ويتواجد من يين الموقوفين مشتبه فيه واحد، جرى توقيفه بولاية باتنة، ويتعلق الأمر بأحد الأشخاص الذي ظهر في مقطع الفيديو محل التداول.

أما باقي المتهمين فجرى توقيفهم بمدينة عين البنيان بالعاصمة، من بينهم “م تا”.

وحسب نفس المصادر، فإن المشتبه فيهم سيتم تقديمهم أمام نيابة محكمة سيدي امحمد هذا الخميس، بتهم تتعلق أساسا بالتبليغ عن جريمة وهمية.

وكان النائب العام قد عقد ندوة صحفية بمجلس قضاء الجزائر امس الإثنين، بشأن قضية الطفل القاصر التي ألهبت مواقع التواصل الاجتماعي مطلع الاسبوع الجاري.

أين كشف النائب العام، أن التحريات في القضية لا تزال مستمرة، كما أن الحادثة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، غير صحيحة، يقف وراءها أطراف سيكشف عنهم التحقيق لاحقا.

كما أوضح النائب العام أن التقرير الطبي، ورد فيه أن القاصر رفض الخضوع للكشف الطبي، بحضور ولي أمره، فيما سيتم عرض تفاصيل عن القضية، وسرد حقائقها للرأي العام، ريثما ينتهي التحقيق.

هذا في انتظار ما ستسفر عنه جلسة التحقيق مع المشتبه فيهم اليومين القادمين من مستجدات أخرى، من شأنها إزالة وازاحة الغموض، وإظهار حقيقة قصة الطفل القاصر للرأي العام.