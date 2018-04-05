توقيف 5 مشعوذين أجَّرُوا محلين تجاريين لعقد حلقات سرية لاستحضار الجن في العفرون

الشرطة ضبطت بحوزتهم معدات تستعمل في السحر والدجل وأقراصا مهلوسة
ألقت قوات الشرطة القضائية لأمن دائرة العفرون بالبليدة القبض على عصابة من المشعوذين متكونة من 5 أشخاص يمارسون طقوس الشعوذة بحي بومارشي، وبالضبط بمحاذاة بنك التنمية الريفية في وسط مدينة العفرون.
واستنادا إلى مصادر «النهار»، فإن العملية جاءت عقب ورود معلومات تفيد بإيجار أشخاص غرباء لمحلين بالقرب من بنك التنمية المحلية بالعفرون، أين أصبح يرتاد العشرات من النسوة وحتى الرجال، يوميا، على المحلين التجاريين اللذين أصبحا محل شبهة، ليتبين أن أصحابهما مشعوذون ينحدرون من ولاية المسيلة والمدية، وقاما بكرائهما لممارسة طقوس السحر والشعوذة والنصب والاحتيال على زبائنهم؛ وبعد التأكد من المعلومات تم استصدار مذكرة تفتيش، وبعد التنسيق مع النيابة تمت مداهمة المحلين التجاريين، أين تم توقيف 5 مشعوذين منهم 3 مشعوذين كانوا بمحل واحد في حلقة سرية لاستحضار الجن، ومشعوذان آخران تم ضبطهما بالمحل الثاني، وقد أسفرت العملية عن حجز عدة حروز وكمية معتبرة من الرصاص ومواد كيميائية للشعوذة وحبر وكتب لتعليم السحر، بالإضافة إلى حجز كمية من الأقراص المهلوسة؛ وهي العملية التي لقيت استحسانا من قبل سكان مدينة العفرون، ليتم تحويلهم إلى مقر المصلحة لاستكمال إجراءات التحقيق وإعداد ملف جزائي ضدهم، في إنتظار تقديمهم للعدالة.
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