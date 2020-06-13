توقيف 5 موظفين تحفظيا بالمركز الاستشفائي الجامعي “بن باديس” بقسنطينة

قررت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات اليوم السبت 5 موظفين تحفظيا بالمركز الاستشفائي الجامعي “بن باديس” بقسنطينة

قرار التوقيف جاء اء عقب إيفاد لجنة من الوزارة للتحقيق في الفيديو اذي تم تداوله عبر منصات التواصل الإجتماعي عن وضعية مصلحة التكفل بمرضى كوفيد-19 بذات المستشفى.

أين أكدت النتائج الأولية للجنة جملة من النقائص والاختلالات في ذات المصلحة،ولذا تقرر إيقاف تحفظي لخمسة موظفين وهم

الطبيب الرئيسي

2 منسقين

مدير المستخدمين

مسؤول الأمن

فيما لا تزال التحقيقات مستمر وسيتم تقديم تقريرا مفصلا إلى الوزير الذي كلف اللجنة بالتحقيق وعليه سيتخذ القرار النهائي بتحديد المسؤوليات وطبيعة المخالفات.