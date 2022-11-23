توقيف 50 تاجر مخدرات وإحباط إدخال 14 قنطار كيف للجزائر

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 50 تاجر مخدرات، خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية.

وحسب حصيلة لوزارة الدفاع الوطني، شملت الفترة الممتدة من 16 إلى 22 نوفمبر 2022، تم خلال هذه العمليات، إحباط محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب.

وقدرت كمية المخدرات المحجوزة بـ 14 قنطار و50 كيلوغرام من الكيف المعالج.

فيما ضبطت ذات المصالح 25 كيلوغرام من مادة الكوكايين و47810 قرص مهلوس.

ومن جهة اخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.