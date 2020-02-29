توقيف 50 شخصاً واسترجاع 1203 ممتلك ثقافي محمي خلال 2019

تمكنت الفرق المتخصصة للشرطة القضائية، من ضبط واسترجاع 1203 ممتلك ثقافي محمي من مختلف الأنواع، خلال سنة 2019 .

وتمت معالجة 31 قضية تورط فيها 50 شخص من بينهم أجنبيان، خلال نفس السنة.

ومن بين الممتلكات الثقافية المحمية المسترجعة، 1179 قطعة نقدية أثرية.

ومكن التنسيق الدولي للمديرية العامة للأمن الوطني، مع القطاعات الوزارية المختصة، و مع نظيراتها من هيئات الشرطة الدولية، على غرار منظمة الأنتربول، من حل عدة قضايا نوعية واسترجاع ممتلكات ثقافية محمية .

للتذكير، من القضايا النوعية المعالجة سنة 2014، استرجاع “قناع القورقون”، وهو تحفة أثرية وزنها 350 كلغ.

وتعرضت تلك القطعة للسرقة، من الموقع الأثري “هيبون” بعنابة سنة 1996، وهي اليوم بمتحف الآثار القديمة بالجزائر العاصمة.

وتهدف مهام الشرطة لمكافحة جرائم التعدي على الممتلكات الثقافية المادية واللامادية بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية المختصة، إنفاذ القانون والمساهمة في المحافظة على الإرث الحضاري والتاريخي للجزائر.