توقيف 50 شخصا في سهرة غنائية داخل فيلا في سيدي عيسى بعنابة

أوقفت، نهاية الأسبوع المنصرم، قوات أمن ولاية عنابة، حوالي خمسين شخصا كانوا في حفل غنائي غير مرخص بأحد الفيلات الواقعة بمنطقة سيدي عيسى بالولاية، مع حجز كميات من الأقراص المهلوسة والمؤثرات العقلية والمخدرات وحتى المشروبات الكحولية.

وأوضحت مصادر مقربة لـ “النهار” أن عناصر الشرطة تلقت معلومات حول إقامة حفل فني مشبوه، من تنشيط صاحبة “ديدجي” قادمة من إحدى ولايات غرب الوطن، وبحضور أزيد من خمسين شابا وشابة، إلا أنه تبين بأن ذات الحفل غير مرخص ولا تحوز صاحبة المنزل أو منشطة الحفلة على ترخيص بتنظيمه.

وقد داهمت قوات الشرطة، المسكن في حدود التاسعة ليلا، أين تم معاينة إقامة حفلة غنائية فنية، وبتفيش دقيق للمكان بإذن من وكيل الجمهورية المختص إقليميا بمحكمة عنابة، تم العثور على رسومات مشبوهة بحوزة بعض الحاضرين.

إلى جانب حجز ممنوعات من حبوب مهلوسة ومؤثرات عقلية ومخدرات ومشروبات كحولية، ما تطلب تحويل جميع الحاضرين في الحفلة مباشرة إلى مقر الأمن ومباشرة التحقيق معهم والسماع لأقواهم. وأوضحت مصادر مقربة لـ “النهار” بأنه تم إطلاق سراح العديد من الأشخاص بعد السماع لأقوالهم في محاضر رسمية.

فيما مازال آخرون قيد التوقيف تحت النظر، لمواصلة إجراءات التحقيق معهم، والتحضير لتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، للنظر في ملفهم المتعلق ببعض التهم والتي قد تكون منها، إقامة وتنظيم حفل بدون رخصة، وترويج مؤثرات عقلية ومخدرات.

وتنظيم طقوس مشبوهة، ومن بين الموقوفين صاحبة المسكن ومنشطة الحفل “الديدجي” وبعض المنظمين والمشرفين على هذه السهرة.