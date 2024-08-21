توقيف 51 تاجر مخدرات وإحباط إدخال أزيد من قنطار كيف معالج عبر المغرب

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 14 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وفي إطار التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا توقيف (51) تاجر مخدرات. وإحباط محاولات إدخال قنطار و(06) كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. فيما تم ضبط (40) كيلوغرام و (259) غرام من مادة الكوكايين و(861 69) قرص مهلوس.

كما تم توقيف (414) شخص بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإليزي. وضبط (24) مركبة و(71) مولد كهربائي و(37) مطرقة ضغط. بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات. ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تم توقيف (41) شخصا آخر وضبط (06) بنادق صيد و(04) مسدسات آلية و(4700) لتر من الوقود. بالإضافة إلى (368) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

بالإضافة إلى ذلك، تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ (106) شخصا. كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. فيما تم توقيف (296) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.