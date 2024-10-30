توقيف 51 تاجر مخدرات وإحباط إدخال 3 قناطير من الكيف

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 أكتوبر 2024. عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الإحترافية العالية واليقظة للقوات المسلحة.

وأوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 51 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 3 قناطير و 69 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. بالإضافة كذلك إلى ضبط (193.428) قرص مهلوس.

وأوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 136 شخصا وضبطت 23 مركبة و191 مولد كهربائي و85 مطرقة ضغط. بالإضافة كذلك إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تم توقيف 24 شخص آخر وضبط 13 بندقية صيد و03 مسدسات آلية و037.25 لتر من الوقود. بالإضافة إلى 318 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

بالمقابل، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 79 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. ناهيك عن توقيف (536) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.