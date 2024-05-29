توقيف 51 تاجر مخدرات وإحباط إدخال 722 كغ كيف معالج من المغرب

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (51) تاجر مخدرات .

كما تم إحباط محاولات إدخال (722) كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، مع ضبط (461356) قرص مهلوس.

وتم توقيف مفارز للجيش الوطني الشعبي (323) شخصا وضبط (32) مركبة. و (245) مولدا كهربائيا و(144) مطرقة ضغط و(15) جهاز للكشف عن المعادن.

كما تم توقيف (20) شخصا آخر وضبط بندقية (01) رشاشة من نوع- FMPK و (03) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف. و (04) بنادق صيد و(06) مسدسات آلية.

وتم ضبط (99128) لتر من الوقود و (142) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة. خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

من جانب آخر، تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ (126) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

كما تم توقيف (584) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.